Via il Reddito solo agli ’occupabili’ Gli ex beneficiari avviati al lavoro

di Daniele Mannocchi

Quante sono le famiglie versiliesi che hanno perso il Reddito di cittadinanza? È presto per dirlo. Il sussidio sarà sospeso soltanto alla fine dell’anno, e la misura scattata nei giorni scorsi – contenuta nel Decreto lavoro varato a maggio – riguarda soltanto i cosiddetti ‘occupabili’. Le 169mila famiglie a cui il beneficio è stato stoppato via sms nella giornata di venerdì, per tradurre la faccenda in concreto, sono quelle al cui interno non ci sono minorenni, disabili o persone con più di 60 anni. Per tutti gli altri, invece, il Reddito sarà erogato fino alla fine dell’anno.

I punti interrogativi, comunque, rimangono tanti. Chi ha perso il sussidio in quanto ritenuto ‘occupabile’, almeno in teoria, dovrebbe essere indirizzato ai centri per l’impiego: si parla di persone di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non presentano disabilità che ne precludano la possibilità di lavorare. E qui sta la prima difficoltà: come gestire e prendere in carico le domande di 169mila nuclei familiari che da un giorno all’altro si ritrovano senza un sostegno al reddito? Per le famiglie considerate ‘fragili’, resta comunque aperta la porta dei servizi sociali: si parla di almeno 88mila famiglie in tutta Italia, e anche in questo caso ci vorrà del tempo per estrapolare i numeri versiliesi e avere una fotografia esatta della situazione. Fin da adesso, però, appare evidente che assorbire una domanda di questa mole non sarà semplice: non a caso l’Ordine degli assistenti sociali ha chiesto di prorogare i termini per la cessazione del sussidio al 31 ottobre, posticipandoli dunque di tre mesi, in modo da iniziare a gestire un flusso di richieste il cui aumento è stimato nel 50 per cento.

In ogni caso, le famiglie che vivono in una condizione di maggiore difficoltà – quelle con minori, disabili e over 60 – non dovrebbero essere lasciate senza paracadute anche una volta spirato il Reddito di cittadinanza, alla fine dell’anno. Dal 2024 infatti subentrerà una nuova misura di sostegno, l’Assegno di inclusione, rivolto proprio alle famiglie che all’interno del proprio nucleo hanno soggetti considerati ‘non occupabili’.

Il vero nodo della questione, dunque, riguarda tutti gli altri. Il fatto di essere sulla carta ‘occupabile’, infatti, non si traduce per forza di cose in un lavoro. Soprattutto per determinate categorie di persone, come vi raccontiamo nella pagina a fianco. Tutti questi ‘occupabili’ già dal 1° settembre potranno fare richiesta per accedere a una nuova misura, il ‘Sostegno alla formazione e al lavoro’, che darà diritto a 350 euro al mese per un massimo di 12 mesi, ma soltanto se sarà attivato un percorso di formazione specifico. Attorno a questi corsi di formazione, però, continuano ad aleggiare diversi punti interrogativi. A giorni è atteso il decreto con i criteri che regolamenteranno questo nuovo strumento, mentre sul sito del Ministero del lavoro è stato creato un portale ad hoc per rispondere a una serie di domande standard. Sempre dal 1° settembre, inoltre, sarà creata una nuova piattaforma, il ‘Sistema informatico per l’inclusione sociale e lavorativa’, a cui potranno iscriversi gli ‘occupabili’ in cerca di lavoro. Sempre che questo benedetto lavoro, in concreto, ci sia.