Via di Arni: domani le esplosioni. Entro la settimana strada riaperta

STAZZEMA

E’ tutto pronto per avviare il delicato intervento di liberazione della via provinciale per Arni dalla frana con tre mini esplosioni. Domattina e mercoledì mattina infatti una ditta specializzata farà brillare le mine che sono già state collocate nei siti predisposti e quindi entro la fine della prossima settimana la strada potrebbe essere finalmente riaperta dopo venti giorni di interruzione a causa della caduta dei blocchi all’altezza del Ponte dei Merletti, fra la galleria del Cipollaio

e la località Tre Fiumi. Nei giorni scorsi sono stati messi in atto tutti gli step preparatori alle esplosioni, con la realizzazione di una ’linea vita’ lungo il monte (grazie alla quale gli operai potranno ancorarsi e scorrere lungo la fune) e la sistemazione della rete paramassi per evitare pericolose cadute di detriti durante gli interventi.

"Stiamo procedendo a ritmo veloce – evidenzia il sindaco Maurizio Verona – e già domani potrebbero essere effettuate due delle tre esplosioni previste. Fondamentale è capire la reazione del monte al contraccolpo. L’obiettivo è di arrivare quanto prima alla riapertura della strada e terminare i disagi per gli abitanti di Arni che è una frazione di Stazzema che ha tutti i servizi che gravitano in Versilia: grazie ad una interlocuzione con Poste Italiane sono riuscito a far arrivare il postino in paese facendolo passare da un altro percorso ottenendo le relative autorizzazioni, ma tutto è complicato. Autolinee Toscane ha dovuto impiegare un mezzo aggiuntivo, così come la raccolta dei rifiuti è stata rivista. Purtroppo tutto il sistema di erogazione dei servizi è andato in crisi perchè la viabilità per Arni è un’arteria principale dove passano tutti i fornitori di servizi. Ho fiducia in una veloce risoluzione – conclude Verona – visto che è stata incaricata una ditta specializzata del nord d’Italia tra le più quotate. L’intervento è complicato, l’imbracatura deve essere secondo determinati parametri e la metodologia impone la partenza dall’alto per poi calarsi piano piano dal fianco del monte. Quanto accaduto era veramente impensabile: non ho mai visto il crollo di un setto di monte di tali dimensioni".

Francesca Navari