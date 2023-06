Via del Mare, un dibattito infinito "Basta indugi: è l’ora di realizzarla"

"Avevo i calzoni corti, quando il Senatore Paolo Barsacchi iniziò a parlare di “asse di penetrazione”. Sono cinquant’anni che a Viareggio se ne ragiona, ed io stesso rilanciai il tema in un convegno all’Udina nel 2004, quasi venti anni fa. È assurdo parlare di carenza di processo partecipativo". Così, replicando agli ambientalisti che sul futuro della via del Mare sono tornati a chiedere confronto e accesso agli studi e ai documenti, interviene il consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini. Che, proprio sull’Asse, incontra il sindaco Giorgio Del Ghingaro e la sua maggioranza. "Si tratta di una infrastruttura necessaria che l’intera comunità portuale – prosegue Baldini – attende da sempre e sulla quale siamo in fortissimo ritardo. Continuare a fare ostruzionismo “pseudo ambientalista” non ha alcun senso".

Una storia lunghissima, che si tramanda di giunta in giunta: "Già il sindaco Lunardini, di centrodestra, ed il sindaco Betti, di centrosinistra – ricorda Baldini – ci provarono con l’assenso dell’allora presidente della Regione Rossi, non riuscendo a portare in fondo la realizzazione del progetto a causa della breve durata dei loro mandati". L’attuale amministrazione "è partita con un atto di indirizzo, votato in Consiglio anche dal sottoscritto, vecchio già di sei anni, certamente non facilitato dalle costanti baruffe del sindaco Del Ghingaro con la Regione Toscana e con l’Autorità Portuale, tutt’ora in corso". "È l’ora di portare a termine questo progetto nel suo tracciato più naturale che è – continua il rappresentante della Lega – quello a Sud dello stadio e che la Lega condivide da sempre. Il comparto della nautica viareggina non può attendere oltre: c’è il rischio che i nostri grandi marchi della nautica se ne vadano e che si perda un patrimonio in termini di filiera imprenditoriale e di posti di lavoro.

"Anzi – conclude il consigliere regionale Massimiliano Baldini –, mi auguro che si concludano quanto prima i conflitti ed i contenziosi fra Comune di Viareggio e Regione Toscana e si provveda rapidamente alla nomina definitiva del Segretario dell’Autorità Portuale perchè c’è bisogno di mettere subito mano al piano regolatore portuale e di realizzare strategicamente al meglio i pochi spazi rimasti al porto di Viareggio. Gli imprenditori si aspettano risposte concrete alle loro problematiche per garantire competitività sui mercati nazionali ed internazionali alle nostre aziende, non lotte per le poltrone o contrapposizioni ideologico ambientali".