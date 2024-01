Via dei Norcini, partiti i lavori

Partiti i lavori per il ripristino della frana di via dei Norcini a Gombitelli. Le operazioni garantiranno il contenimento del terreno a valle della viabilità e il consolidamento del tratto di strada posto a monte. In più, rete metallica su tutto il versante franato, un nuovo muro di contenimento in cemento armato e un nuovo guardrail protettivo. Per tutta la durata del cantiere via dei Norcini sarà chiusa al traffico: per raggiungere Gombitelli, quindi, sarà necessario passare da via Seimiglia.