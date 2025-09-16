Via Crucis, oltre 350 fedeli. Tantissimi al borgo di Basati

Partecipazione strepitosa di fedeli al recupero della tradizione della Via Crucis verso il Monte Calvario. L’iniziativa, lanciata dall’associazione Onlus Olimpiadi del Cuore di Paolo Brosio (a coordinare la responsabile della segreteria Barbara Benedetti) assieme a pubblica assistenza di Basati e Misericordia di Seravezza col parroco don Hermes Luppi, ha registrato infatti oltre 350 persone che hanno condiviso una giornata di festa e liturgia. Il borgo di Basati si è animato in modo festoso già dal mattino con la Santa Messa celebrata da don Hermes parroco della Cappella di Azzano e animata dal grande prestigioso Coro “Armonia Nuova” di Pontestazzemese di ben 25 voci diretto dal maestro Renato Tarabella, seguito da un pranzo conviviale al circolo Belvedere. Non sono mancati pellegrini, visitatori e famiglie che, nonostante la pioggia, hanno affollato la frazione di Basati. Poi è partita la Via Crucis lungo l’antico sentiero che attraversa la montagna fino alla cima del Monte Calvario dove sono state posate le tre croci: a guidare il gruppo Paolo Brosio ed è stato possibile seguire le litanie cantate con un libretto della Diocesi di Pisa consegnato ai fedeli dalle Olimpiadi del Cuore. Lungo la Via Crucis una cinquantina di fedeli hanno fatto tutte le 14 stazioni fino alla cima del monte.