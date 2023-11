Via Bertini verso la riqualificazione. Pronto il piano per spostare gli alberi

Mannocchi

Anche via Bertini, in centro, si avvia a essere riqualificata. La strada collega la via Fratti, che in quel punto corre lungo la Pineta di Ponente, alla via Aurelia. Il piano del Comune prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, al pari di altre strade del quartiere (su tutte, proprio la via Aurelia nel tratto che dal cimitero alla rotatoria del cavalcavia Barsacchi, dove i lavori sono attualmente in corso).

Prima di mettersi a spaccare, però, bisogna spostare le piante che punteggiano il marciapiede: si tratta, nello specifico, di 58 alberi sul lato nord e 55 esemplari sul lato sud. Poiché i lavori si concentreranno sul versante settentrionale, è necessario trovare una sistemazione alla sessantina di alberi – in prevalenza oleandri – che dovranno per forza di cose essere sradicati per portare a compimento le operazioni.

Per questo, il Comune ha ingaggiato la Treelabpisa, società tra professionisti, che alla metà di ottobre ha condotto uno studio ad hoc sulle piante di via Bertini, producendo una relazione che ne descrive le peculiarità e allegando una serie di consigli utili per l’ente di piazza Nieri e Paolini. Dei rilievi si sono occupati Anna Irene Lupo (nella foto in alto) e Stefano Gori, lavorando nello specifico all’espianto degli oleandri e al reimpianto in un’area dedicata; alla valutazione della possibilità di sostituire gli esemplari con specie più funzionali; e infine all’indicazione delle modalità e dei tempi di messa a dimora delle piante.

Dallo studio è emerso che gli oleandri non se la passano bene "per la presenza diffusa di cavità e di ampie e profonde ferite non rimarginate". Inoltre, "si rileva la presenza di conflitti con la pavimentazione e il cordolo del marciapiede" e "nella maggior parte dei casi si rilevano inclinazioni che intralciano la sede stradale o il marciapiede".

Cosa fare, dunque, per garanire la sopravvivenza delle piante e la piena funzionalità di via Bertini una volta riqualificata? Gli esperti invitano a trapiantare gli oleandri una sola volta, dal momento che "pur prevedendo tutti gli accorgimenti necessari, data l’età e le condizioni vegetative e fitosanitarie, non si garantisce l’attecchimento delle stesse". E più in generale, le condizioni in cui versano le piante "le rendono poco adatte a sopportare uno stress da trapianto. A maggior ragione, non è ipotizzabile un duplice trapianto facendo tornare le stesse piante sulla via Bertini dopo il rifacimento del marciapiede, come auspicato dalla committenza".

Pertanto, gli esperti consigliano "di inserire sul nuovo marciapiede, in aiuole idonee, giovani piante da vivaio, anche valutando la sostituzione delle specie a parità di classe di grandezza". La scelta potrebbe ricadere sulla Lagerstroemia, "specie già presente nelle immediate vicinanze della via in oggetto e perfettamente adattabile alle condizioni ambientali e pedoclimatiche della zona. Tale specie avrebbe minore necessità di manutenzione, in quanto non tende a emettere riscoppi vegetativi, si adatto meglio alla forma di allevamento ad alberello, è meno vigorosa e fiorisce durante il periodo estivo. La pianta è caducifoglia con foglie di ridotte dimensioni, facilmente gestibili e che lasciano la pianta nuda con caratteristico ritidoma liscio e molto ornamentale". Insomma, belle e pure funzionali. Proprio come – si spera – i nuovi marciapiedi che saranno realizzati in via Bertini.