Via Bertini senza oleandri. "Li rimettiamo"

Quando erano lì, con quelle chiome cariche di verde e di fiori, a qualcuno davano perfino noia: “Non li potano mai“; “Sono tutti storti“; “E guarda là che disordine quei polloni...“. Ma adesso che gli oleandri sono spariti dall’ingresso di via Bertini – dove si è aperto il maxi cantiere Mover per il rifacimento della strada – è già salita la nostalgia collettiva. Che si stringe in gola insieme a quel verso, incantato, di Mario Tobino; “O Viareggio più bella dell’Oriente, che nell’immacolato celeste delle tue sere, esali l’acuto profumo dell’oleandro“ (che speriamo a Viareggio, dove fiorisce da decenni, ora non esali anche l’ultimo respiro).

Per consentire il rifacimento dei marciapiedi nei giorni scorsi è cominciata infatti la rimozione del filare di oleandri sul fronte Sud della strada, accarezzata complessivamente da 58 alberi sul lato nord e 55 esemplari sul lato opposto. Da subito, sin da quando i lavori sono stati annunciati, il “Comitato per la salvezza della Pineta“, impegnato nella salvaguardia del verde urbano anche oltre i confini del parco pubblico, si è mosso a difesa dell’oleandro per "Il ruolo che ha svolto nella storia e nella cultura viareggina". Ricordando anche "che il reticolo delle strade cittadine, con il suo arredo arboreo, è oggetto di tutela e conservazione, come chiaramente indicato nel Regolamento Urbanistico di Viareggio, all’art. 9, Disciplina per la tutela e la valorizzazione delle Aree verdi e boscate, in particolare al punto c - filari ornamentali: “filari di alberi di oleandro o/e arancio presenti lungo le viabilità del centro“".

Dal Comune spiegano che le piante sono state rimosse di concerto con il verde pubblico, "E che – specificano ancora dal Municipio – sono state sistemate in un sito, a Viareggio, che è nella disponibilità della Polizia Municipale". Al termine dei lavori, quando la stagione sarà matura, gli oleandri in buone condizioni saranno ripiantati nelle fioriere che saranno realizzate a bordo strada. Un’operazione delicata, che speriamo ad agosto possa restituire quell’esplosione di colori e suggestioni che caratterizza le strade del centro. E che le polemiche, per le potature, il disordine, i polloni..., se le porti via il vento. Lasciando nell’aria solo quell’acuto profumo.