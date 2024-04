Via Balza Fiorita. I lavori sono iniziati

Con la posa dei primi micropali, sono partiti i lavori per il ripristino della frana di via Balza Fiorita. L’intervento consisterà nella realizzazione ex novo di una carreggiata che sarà ricavata a monte rispetto a quella franata. In una prima fase, i lavori garantiranno il passaggio provvisorio, per poi consegnare alla comunità una nuova strada. In pratica, via Balza Fiorita cambierà in parte tracciato, ma rinascerà in assoluta sicurezza idrogeologica.

L’opera sarà suddivisa in due step. Con il primo, partito ieri, si creerà la prima corsia della nuova carreggiata che, in un paio di mesi, potrà essere utilizzata per il transito (anche pesante), fungendo da bypass a senso unico alternato. Verrà realizzata una berlinese in micropali (circa 80 perforazioni) per la stabilità del versante lato monte, che sarà sbancato in modo che la nuova strada sorga allo stesso livello di prima. Dopodiché ancora micropali per le fondamenta della carreggiata. Il costo di questa prima fase d’intervento si attesta sui 200mila euro. Successivamente, si passerà alla completa realizzazione dell’intera strada, per un investimento totale che si aggirerà sul mezzo milione (350mila finanziati dalla Regione). Il termine di tutta l’opera è stimato entro la primavera 2025.