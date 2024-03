Via Balza Fiorita è crollata tutta. Cede anche il versante del monte: "Bisognerà scavare per 10 metri"

Via Balza Fiorita è crollata tutta. Nella giornata di ieri, anche la porzione di carreggiata che corre lungo il pendio, e che fin lì era rimasta intatta, ha iniziato a franare: le prime avvisaglie sono arrivate con una grossa crepa che si è formata a ridosso della zanella di scolo dell’acqua. Quando gli amministratori si sono recati in loco per un sopralluogo, nel primo pomeriggio, l’asfalto si era ormai spezzato, sprofondando nel dirupo.

Il crollo della sede stradale ha costretto il Comune a cambiare i suoi piani. La via, a questo punto, non potrà essere sistemata, dal momento che il pendio argilloso sta continuando a franare. Addio al bypass temporaneo, dunque. "Dovremo creare un nuovo tracciato a monte scavando nella collina finché non troviamo la roccia a cui ancorarci – spiega il sindaco Marcello Pierucci –; dalle analisi geomorfologiche, sappiamo che la roccia c’è, a una decina di metri di profondità. A questo punto, non conviene più fare un bypass temporaneo in attesa di riaprire la strada. Scaveremo il versante per ricavare un tracciato sicuro, su cui in futuro realizzeremo una nuova viabilità definitiva".

Costi e tempi, dunque, lievitano. "Per il bypass avevamo messo in preventivo una spesa di circa 100mila euro – continua il primo cittadino –; dovendo realizzare un nuovo tracciato che correrà alla stessa altezza dell’attuale sede stradale, l’impegno necessario salirà a circa 300mila euro, dal momento che si è reso necessario lo sbancamento del monte. Tengo a sottolineare che le indagini sul versante stanno continuando: anche senza il crollo della strada, nei prossimi giorni avremmo saputo che il pendio è destinato a franare ancora".

Resta un punto interrogativo sul collegamento con Sant’Anna di Stazzema, dove nelle prossime settimane è previsto l’afflusso di circa 7mila studenti. "Mi sono confrontato con il sindaco Verona – spiega ancora Pierucci –; crediamo di poter aprire la nuova pista, su cui in futuro realizzeremo la strada, in tempo per ricevere le visite al Parco della Pace. Ma i ragazzi dovranno venire su con pulmini leggeri". Per garantire la sicurezza della nuova viabilità, sarà realizzato un muro di contenimento e al contempo la carreggiata sarà ancorata alla roccia con dei micropali. "La vecchia strada è stata compromessa dal peso dell’asfalto – conclude Pierucci – ma con le nuove tecniche che abbiamo a disposizione, uan volta pronta, via Balza Fiorita durerà in eterno".

