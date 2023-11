Via allo sport all’aria aperta . Ecco tutto il calendario

Pronto il calendario delle lezioni per il progetto invernale dello Sport all’Aria Aperta, voluto dal consigliere allo sport Alberto Mattugini. Lunedì dalle 10 alle 11 l’istruttore Alessandro Lippi guiderà la lezione di ginnastica funzionale; mercoledì dalle 13 alle 14, Simona Avena coinvolgerà nella camminata aromatica, esperienza multisensoriale che associa ai benefici fisici della camminata, quelli più emozionali del contatto con la natura e l’uso delle essenze aromatiche; giovedì camminata fitness dell’istruttrice Rebecca Federigi, dalle 14 alle 15; venerdì, dalle 13 alle 14, la meditazione in movimento degli istruttori e istruttrici della Asd Katsura dojo, guidati da Beatrice Testini che insegneranno il Metodo Katsura System; sabato, dalle 10.30 alle 11.30, camminata dinamica e Motodo Yotsugym, a cura di Olga Lari, guidata dagli istruttori e istruttrici dell’associazione YinSiEME asd, sempre attenta alla salute e il benessere delle persone, in particolare anziane. Per tutte le attività si consigliano abiti comodi, tappetino o telo personale e una bottiglia di acqua. Per prenotarsi: 0584 280264- 290244 o mail a [email protected].