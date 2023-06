Via alle letture dei contatori Gaia Interessati oltre 7mila utenti

Da venerdì sono iniziate le letture dei contatori nel Comune e termineranno il 9 agosto per un totale di oltre 7mila utenti interessati. I tecnici incaricati per la lettura dei contatori di Gaia sono dotati di tesserino di riconoscimento con fotografia e nome, ed in caso di assenza dell’utente, lasciano un avviso cartaceo. La lettura avviene tramite il sistema della fotolettura, ovvero lo scatto di fotografie digitali del quadrante del contatore e della relativa matricola identificativa, con data e ora del rilievo e relative coordinate geografiche. Da regolamento, il gestore è tenuto a effettuare due giri di letture all’anno. L’utente può comunque effettuare in autonomia la lettura del contatore chiamando gratuitamente il numero 800-004200 e indicando i dati.