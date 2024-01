Via alle iscrizioni. Tra open day e servizi offerti

Al via oggi (e fino al 10 febbraio) le iscrizioni alle sezioni dell’Istituto Comprensivo per l’anno scolastico 2024/2025. "Conoscere le offerte del territorio – afferma Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione – e confrontarle con le proprie aspettative è sicuramente di aiuto, per questo ringrazio i docenti che hanno svolto attività di orientamento attraverso gli Open Day all’interno dei nostri plessi scolastici". Le scuole, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, offrono una ricca offerta formativa, grazie ad un corpo docenti esperto, aggiornato sulle metodologie didattiche più efficaci, quali il cooperative learning e il learning by doing, oltre ad offrire orari diversificati per rispondere opportunamente alle esigenze delle famiglie. "Non ultimo – conclude Galleni - il ventaglio di servizi extra scolastici come il prescuola, il progetto “Ludoteca”, “A tavola insieme”, il dopo scuola per i ragazzi della secondaria di primo grado e il sostegno della nostra amministrazione nei progetti scolastici proposti dal comprensivo. È importante il legame che le nostre scuole hanno con le associazioni territoriali e l’attenzione al contesto ambientale". Le iscrizioni alle classi prime della primaria e delle medie sono effettuabili online tramite Piattaforma Unica (https://unica.istruzione.gov.it/it ), seguendo le istruzioni reperibili sul sito web dell’Istituto Comprensivo, alla voce “Iscrizioni a.s. 2024-2025”. In aggiunta all’ausilio fornito direttamente dalle scuole, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il Centro di facilitazione digitale a Villa Bertelli, previa prenotazione allo 0584/280316. L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia non si avvale della procedura online. La domanda dovrà dunque pervenire in forma cartacea all’istituzione scolastica.