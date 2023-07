Via all’adeguamento delle Guidi e Pascoli Nuovi infissi in Caranna

Partiti i lavori di adeguamento delle scuole Guidi e Pascoli a conclusione di una parte di interventi che avevano avuto inizio nella scorsa estate ed interrotti per permettere il regolare svolgimento didattico. "Con queste opere, finanziate in parte dal Miur – dichiara Elisa Galleni, assessore alla pubblica istruzione – a cui si aggiungerà la messa in sicurezza dei solai si chiude la riqualificazione strutturale dei due edifici". Alla scuola di Infanzia Caranna è in corso la sostituzione degli infissi dell’intero edificio nel quale era già stato eseguito il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione di un cappotto termico e il rifacimento dell’area a verde. Imbiancature previste alla primaria Pascoli, Carducci e nel corridoio della palestra delle medie Guidi, plesso che sarà anche interessato dalla sostituzione degli infissi: i costi saranno coperti del Ministero dell’Interno. "Ringrazio– conclude Galleni – Enrico Ghisellli, consigliere delegato ai lavori pubblici, tutto l’ufficio e la Cuc per le procedure di gara".