Via al Blues Festival Il tributo a Bob Dylan

Una proposta sempre più internazionale quella del Seravezza Blues Festival in programma da domani a domenica 23 nell’area Medicea. Una kermesse su 7 serate consecutive – inedito assoluto nella storia della manifestazione organizzata dall’associazione culturale Alexandre Mattei – per assicurare la piena continuità. "Questa manifestazione cresce di anno in anno – dice il sindaco Lorenzo Alessandrini – ho chiesto di alzare la qualità e saremo ancora più performanti". "La Fondazione Terre Medicee e il Comune tengono particolarmente al Blues Festival, è l’unica manifestazione per cui ci siamo impegnati per i prossimi tre anni", aggiunge Davide Monaco, direttore delle Terre Medicee. La rassegna “Il cinema del Diavolo” farà da anteprima: da domani a mercoledì sera (alle 21.30), alle Scuderie Granducali, verranno proiettati: “Io non sono qui”, “Margini” e “L’ultimo walzer”. La kermesse entrerà nel vivo giovedì con lo show “Un uomo chiamato Bob Dylan” con Ezio Guaitamacchi, Davide Van De Sfroos, Andrea Mirò e Brunella Boschetti. Venerdì contest “Road to Seravezza Blues” con la sfida tra 8 band. Poi le star internazionali: sabato The Cinelli Brothers formata da due fratelli (Marco e Alessandro Cinelli) trapiantati a Londra. Domenica Lachy Doley cantautore australiano definito il “Jimy Hendrix delle tastiere“. Sarà aperto il Blues Village con degustazioni e articoli musicali. Sabato e domenica (dalle 19 alle 1) servizio navetta gratuito, con partenza dalla stazione ferroviaria fermata in località Ceragiola, arrivo a Palazzo Mediceo e percorso inverso. Le donazioni aiuteranno l’Opa a costruire una casa per bambini cardiopatici.