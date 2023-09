Via ai lavori al Teatro di Camaiore: finanziati col Pnrr

Teatro dell’Olivo: sono partiti i lavori per la rigenerazione e l’efficienza energetica. Il Comune ha deciso di far partire il cantiere per 300.000 euro finanziato dal Pnrr e relativo all’intervento per la promozione ecosostenibile della riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali. Oggetto dell’investimento saranno sia l’impianto termico che dell’illuminazione nell’ottica della transizione verso un’economia circolare. L’intervento complessivo infatti produrrà un risparmio in termini di energia primaria superiore al 60% rispetto allo stato attuale e un miglioramento della classe energetica dalla D alla A2, con un guadagno di circa 4 classi energetiche ed un abbattimento dell’utilizzo di anidride carbonica di oltre 10 tonnellate all’anno. Il progetto si distingue per qualità tecnica, carattere innovativo e capacità di autosostenersi nel tempo. Inoltre risulta orientato all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con la previsione, tra le altre cose, della sostituzione del generatore di calore a gas con sistemi a pompa di calore: una tecnologia rinnovabile, con funzioni di climatizzazione e di riscaldamento sfruttando anche e soprattutto il calore gratuito e illimitato accumulato nell’aria.

I.P.