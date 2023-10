Via ai contratti per l’agrindustria. Un’opportunità da cogliere al volo

A partire dal 20 ottobre è possibile presentare domanda a valere sulla misura dei contratti di sviluppo agroalimentari. Lo strumento ha l’obiettivo di finanziare nuovi progetti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli nelle seguenti filiere agro alimentari: latte, vino, cereali,ortofrutta, carni, vivaismo. L’incentivo previsto è il 75% degli investimenti con una quota a fondo perduto variabile dal 30 al 50%. I beneficiari sono le imprese di qualsiasi dimensione appartenenti al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e reti di impresa. Le agevolazioni consistono in un contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato con contributo in conto interessi. Gli interventi ammessi sono la creazione di una nuova unità produttiva, l’ampliamento della capacità produttiva di una unità esistente, la diversificazione dell’attività economica di uno stabilimento e il cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo. Gli investimenti debbono essere avviati dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione con una soglia minima importante. Si tratta di benefici di grande spessore per rilanciare la filiera che rappresenta una frontiera importante per gli obiettivi macroeconomici del nostro paese nel contesto europeo e internazionale.