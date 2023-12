Via agli eventi natalizi. Si comincia con la fiera

Da oggi iniziano gli eventi del “Natale a Lido”. Tutto pronto per tre giorni tra mercatini, musica e animazione natalizia sul lungomare e sul palco in Piazza del Pontile, programma promosso in sinergia dalle categorie, balneari, albergatori e commercianti, e con il consorzio di promozione turistica e il sostegno del Comune di Camaiore. Si parte con la fiera promozionale con animazione sul lungomare Europa a cura del Consorzio di Promozione Turistica dalle 10 alle 20. Domani dalle 16 alle 19 spazio alla musica dal vivo con il gruppo Vontage80 che si esibirà sul palco allestito in Piazza Matteotti. Vintage80 (Vittorio Bernacchi alla batteria Pasquale Cuviello alla tastiere e cori, al basso Marco del pistoia, alla chitarra solista Nicodemo e le splendide voci di Marco, Busem Solanch e Alessandra) nasce da una grande passione per la musica al grido di ”Torniamo negli Anni 80 “. Domenica 10 spettacolo itinerante con la compagnia di arti circensi Circotà, un mix di coreografie, performance, meraviglia ed emozioni dalle 15 su Lungomare Europa. Gli eventi proseguiranno anche nei due weekend successivi fino all’arrivo del Natale.

Tra i sostenitori e partner del Natale a Lido Bvlg, Lucar concessionario Toyota della Versilia a Montramito che esporrà per i diversi fine settimana, Andrea Larini Group e Due ruote Larini con esposizione di auto e biciclette, Zona Market, Infall 1961, Ninci, associati, Flaminia, Piccoli Passi.