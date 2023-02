Vestiti di Carnevale gratuiti all’"Atelier"

Ancora un’iniziativa per chi versa in difficoltà economica grazie all’atelier della Solidarietà, allestito in municipio e legato ai servizi sociali del Comune. Chiunque potrà infatti recarsi allo sportello, in piazza Matteotti, per rititare gratutamente vestiti di Carnevale per grandi e piccini. Lo sportello sarà aperto tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12. Non solo ricevere, ma anche dare: i cittadini più generosi, o comunque chi ha bisogno di disfarsi di vestiti non più utilizzati per vari motivi, può recarsi all’atelier e donare i capi d’abbligliamento.