Verso il Premio Satira. È Rosario Fiorelloil personaggio 2023 . La cerimonia sabato

L’ex ragazzo del karaoke e oggi showman a tutto tondo torna al Premio Satira Politica. Sabato alle 18 in Capannina il riconoscimento verrà assegnato a Rosario Fiorello (per il personaggio dell’anno) e alla trasmissione VivaRai2 (per il miglior programma televisivo). L’annuncio e’ stato reso noto dagli organizzatori della kermesse, giunta quest’anno alla 51° edizione: tra l’altro a condurre è Fabrizio Biggio, attore e presentatore fiorentino, nonche’ volto proprio del programma cult VivaRai2 al fianco di Fiorello e meta’ della coppia comica “I soliti idioti”.

Fiorello, che aveva affermato che "L’unico mio titolo di studio è il battesimo", dopo quattro bocciature, oggi - per la seconda volta dopo il 2017 - prende il Premio che vale la laurea in Satira Politica. "Che ha rivitalizzato a modo suo – è la motivazione della giuria – reinventando il medium e il messaggio. Con VivaRai2 Fiorello ha inventato non solo un varietà per strada, in via Asiago, ma una nuova fisica del tempo. Con un format sovversivo. Per uscire dall’ovvio lo manda in onda alle sette del mattino oppure durante Sanremo a notte fonda. Quando non lo guarda nessuno. Perché chiunque lo può guardare quando vuole su Raiplay. Una tv corsara, svincolata dalle rigidità della programmazione. Fa ogni mattina servizio pubblico, nel flusso di news tipico di quella fascia oraria, con una rassegna stampa allegra e irriverente, proponendo una lettura satirica dei fatti del giorno. Usando lo smartphone per zoomare le pagine dei quotidiani che nessuno legge più, grimaldello per fornire nuove chiavi di lettura e interpretazione della realtà. Spiazza abitudini, ribalta convenzioni, abilmente trasformate in ordinaria naturalezza. Squaderna la liturgia per crearne una tutta sua. Che trasforma l’improvvisazione in ordine, l’abitudine in spettacolo. Fa situazionismo non debordiamo ma fiorelliamo".

Fra.Na.