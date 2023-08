Verso il Carnevale 2024 Confermato Marcucci

Ancora una conferma all’interno della macchina organizzativa del Comune. Dopo i presidenti delle partecipate, anche Ezio Marcucci resterà infatti alla guida del Carnevale pietrasantino, come deliberato dalla giunta. Per lo storico e ricercatore versiliese si tratta del terzo mandato. "Negli ultimi 4 anni abbiamo lavorato molto bene con lui – spiega l’assessore alle tradizioni popolari Andrea Cosci – apprezzando la sua passione, la profonda conoscenza della nostra terra e la capacità di gestire un ruolo che è, di per sé, scomodo in quanto implica l’atto del giudicare oltre alla selezione certosina e complessa nella scelta di componenti di qualità per le varie giurie, in modo da assicurare a tutte le manifestazioni valutazioni eque e competenti". L’incarico di Marcucci, che l’amministrazione comunale ringrazia per la disponibilità e l’impegno, sarà a titolo gratuito e riguarderà tutte le manifestazioni del Carnevale, tranne il Torneo di calcio delle 10 contrade, a cui la giunta verserà anche quest’anno un contributo di 25mila euro.