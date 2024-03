Versiliesi baciate dai pronostici: ma la Vp Canniccia deve fare attenzione all’Arbor

Volley: le avversarie nei campionati nazionali appaiono più che abbordabili per la nostra pattuglia. Serie B. Nel girone F maschile, la 17a giornata oppone l’Unione Pallavolo Camaiorese, reduce dalla vittoria con la capolista Toscanagarden, al Prato terzultimo della classe. La sfida è in programma domani alle 18 al palasport di Camaiore (arbitrano Giani-Ippolito), e chissà che questo momento d’oro dell’Upc Sdh (una sola sconfitta in tutto il 2024) non faccia venire appetito ai biancoblù. Serie B2. La 17a giornata del girone G vede la lanciatissima Vp Canniccia, arrivata addirittura a -1 dalla capolista, nonostante sia una matricola di questa serie, impegnata in una sfida da prendere con le molle: le seravezzine scenderanno in campo a Reggio Emilia, stasera alle 19, per sfidare l’Arbor Interclays (si gioca alla palestra del liceo Moro; arbitrano Albonetti-Giannini), avversario ostico e imprevedibile. Serie C. Nel girone C l’Oasi, tornata alla vittoria, stasera trova subito un avversario per alzare il livello: alle 21,15, al PalaFrontera, le ragazze di Alessandro Francesconi sfidano Cecina (arbitra Funari), che è in serie positiva da tre partite. Serie D. Nel girone C femminile, il programma si apre con l’Oasi che alle 17,30, al Piaggia (arbitra Gronchi), ospita Casciavola. Alle 21 tocca invece alla Jenco, impegnata alla palestra comunale di Capannoli (dirige Monteleone). Nel girone B maschile, il Camaiore ospita il Delfinopescia, stasera alle 21 alla Gaber di Lido.