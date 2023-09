Versiliana Mare di rifiuti. Tra condom e bottiglie

Il video, di appena un minuto e mezzo e girato da chi si stava concendendo una passeggiata nel parco della Versiliana, non lascia spazio a nessuna interpretazione. In terra non ci sono solo foglie e radici degli alberi, ma anche una quantità impressionante di rifiuti: bottiglie di plastica, mascherine, preservativi, cartacce, bicchieri, sacchetti, biglietti strappati e lattine. Un’immagine indecorosa che va a braccetto con quella di diversi punti del territorio, a partire dai parchi pubblici. Per questo motivo nei giorni scorsi il Comune ha disposto l’acquisto di un lotto di 100 cestini per una spesa complessiva di 22mila euro. "Faremo una mappatura delle zone più critiche – spiega l’assessore ai lavori pubblici e alle manutenzioni Matteo Marcucci – in base alle segnalazioni ricevute dai cittadini, dando priorità ai parchi pubblici e a tutte quelle zone in cui va potenziato il servizio. Abbiamo deciso di acquistarli in blocco in modo da poterne usufruire all’istante in caso di necessità".

d.m.