Versiliana e Capannina omaggiano Costanzo

Anche la Versilia piange la morte di Maurizio Costanzo. Il celebre giornalista, scomparso ieri a 84 anni, più volte aveva frequentato la nostra zona partecipando anche ad eventi culturali e di intrattenimento. In passato, ad esempio, era stato ospite al “Caffè“ di Romano Battaglia, in Versiliana. Fino al videomessaggio, nel luglio 2017, per augurare buon lavoro a tutto lo staff ("È una bellissima manifestazione, vi invidio di essere lì", furono le sue parole) e ricordare lo stesso Battaglia. "Abbiamo appreso con molta tristezza – dice il presidente della Versiliana Alfredo Benedetti – della perdita di Costanzo, uomo di grande cultura, professionalità e animo sopraffino. Pioniere dei talk show, era un grandissimo amico di Battaglia. Conosceva bene la Versiliana e i suoi incontri, ci cui era stato ospite. A Maria de Filippi e alla famiglia porgiamo il più sincero abbraccio".

Affettuoso anche il ricordo del patron della Capannina di Forte dei Marmi Gherardo Guidi, il quale conosceva Costanzo da tempo e lo apprezzava. Tant’è che nel 1984 lo chiamò come star della festa di fine anno: l’anno dopo toccò a Benigni. "Il Costanzo show era solo all’inizio – spiega Guidi – ma aveva già grande successo. Per questo decisi di chiamarlo: Maurizio era perplesso e un po’ preoccupato, disse a me e mia moglie Carla che non si aspettava di essere in scena in un locale così prestigioso e carico di storia. Salì sul palco e condusse la serata in modo magistrale, ammaliando la platea con i suoi ragionamenti e con la sua maestrìa nel stare in scena che tutti gli abbiamo riconosciuto. Fu un bellissimo intermezzo tra la musica dell’orchestra e il ballo. Costanzo si disimpegnò molto bene con la simpatia e l’autoironia che ha sempre manifestato. Abbiamo perso un maestro della tv e dell’intrattenimento".