Versiliana Corredi: "Il teatro va coperto"

"Il teatro della Versiliana andrebbe coperto con un tendone, come fece Sergio Bernardini, per farla vivere tutto l’anno. Ma servono soldi: a me dissero ’no’ per 10mila euro, si chiariscano le idee". Non le manda a dire Riccardo Porciani, per tutti Corredi (nella foto), che l’anno scorso si dimise da consigliere della Fondazione per divergenze. Da tempo si parla del sogno di una Versiliana piena di eventi 365 giorni l’anno, ma secondo Corredi senza lilleri non si lallera.

Il noto “re“ dei materassi cita come esempio la sua esperienza. "Il primo anno ho proposto tante idee – racconta – inclusa la necessità di metter mano al teatro, dove le sedie cascavano. Ma il mio nome non è mai stato fatto perché il politico è portato a prendersi i benefici. Eppure spesi 12mila euro di tasca mia, quindi a costo zero per i cittadini, per la campagna pubblicitaria della Versiliana, dalle riprese col drone fino ai manifesti e i passaggi su radio e tv". Fu la prima e unica volta: Corredi spiega che già dal secondo anno i rapporti si erano incrinati: "Ero diventato di intralcio perché avevo troppe idee. Vedi gli eventi nell’estate 2022 all’Agorà di Tonfano promossi con Claudio Sottili: due mesi pieni di gente che fecero bene al turismo e all’economia della frazione. L’anno scorso mi dissero che non potevo più farlo perché non c’erano soldi: come rilanci la Versiliana senza soldi? Basterebbe un tendone – conclude – che consente di fare riunioni e spettacoli anche in inverno. Allora sì che abrebbe senso un ristorante alla Fabbrica dei pinoli al servizio del teatro".

