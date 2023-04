Versiliana Bando per installare un’opera all’interno del parco

Cercasi artista desideroso di collocare una propria opera all’interno del parco della Versiliana. È la Fondazione ad annunciare la possibilità di selezionare progetti legati ad opere d’arte e creatività contemporanea in modo da partecipare al Piano per l’arte contemporanea 2022-2023 (Pac) indetto dal ministero della cultura. L’opera dovrà essere in marmo o in bronzo, di altezza complessiva di 4 metri, di nuova produzione o realizzata negli ultimi 70 anni, senza limitazione di linguaggio o tecnica. Gli artisti e tutti i soggetti interessati dovranno presentare le proprie proposte progettuali entro le ore 13 del 5 maggio, pena l’esclusione, secondo le modalità descritte nell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito internet www.versilianafestival.it