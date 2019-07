Viareggio, 5 luglio 2019 - Innovazione, infrastrutture, cultura ed economia ma anche turismo e nuova linfa per le imprese. Sabato 6 e domenica 7 luglio in Versiliana prende il via la due giorni di incontri ed eventi per festeggiare i 160 anni de La Nazione. Una due giorni ricca di contenuti rilanciati da ‘ToscanaFutura’ che – in occasione del compleanno del quotidiano e in attesa dell’edizione 2020 di ‘Primavera d’Impresa’ – propone un ciclo di incontri per discutere dei temi principali e delle chiavi di volta per la crescita della Toscana. Ma il compleanno sarà doppio, visto che si celebrano contestualmente anche i 40 anni della Versiliana, la cui Fondazione contribuisce in maniera fattiva alla realizzazione dell’evento. L’appuntamento, sempre a partire dalle 17, a Villa La Versiliana di Marina di Pietrasanta con due incontri dedicati alla nostra regione e al territorio.

Le danze si aprono domani con ‘Il genio di Leonardo, un maestro dei giorni nostri’, talk show inedito aperto dal presidente di ‘Crisis’ Cristina Nati, che vedrà il giusto mix tra la curiosità del giornalista e la freschezza del divulgatore storico grazie al dialogo tra il direttore de La Nazione Francesco Carrassi e Michele Quirici, direttore di Tagete Edizioni. «Sono passati 500 anni dalla morte del genio toscano e il seme lanciato da Leonardo continua a germogliare – spiega Quirici –. Un uomo che può insegnarci ancora molto sull’innovazione per la sua dote maggiore: la curiosità». A conclusione del dibattito, Stefano Busà, il re del piano bar della Capannina di Forte dei Marmi allieterà la platea con un intrattenimento musicale anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Domenica invece l’incontro, moderato dal direttore Carrassi ‘Quale turismo per la Toscana e la Costa Apuana? Linee di sviluppo tra tradizione e futuro’. La tavola rotonda toccherà vari aspetti a cominciare dai cambiamenti normativi del settore turistico fino a toccare le criticità nel comparto del turismo balenare classico nonché la sostenibilità ambientale di quello di massa. I protagonisti di questo dibattito saranno Alessandro Tortelli, direttore scientifico Centro Studi Turistici Firenze e Paolo Corchia, presidente Associazione Albergatori Forte dei Marmi. A conclusione delle serata, terrà banco la comicità di cabarettisti e intrattenitori toscani Gaetano Gennai e Graziano Salvadori.

Francesca Franceschi