Viareggio, 2 giugno 2021 - "Villa Augustus buongiorno, posso aiutarla?" "Salve, vorrei prenotare la suite dove ha dormito Chiara Ferragni". La Versilia è cambiata, impetuosamente come un diluvio di «mi piace» sulla diretta Instagram della più nota influencer del globo.

Oggi Villa Costanza, dove Gianni e Suni Agnelli vestivano alla marinara in piena riservatezza, è al centro della connessione H24 dei divi social come la bellissima Giulia De Lellis. Forte dei Marmi e tutta la Versilia risorgono dall’incubo Covid anche grazie ai nouveaux riches della comunicazione.

Gli «anni ruggenti» della Versilia, dalla ricostruzione post-bellica alla fine degli anni ’70, avevano una doppia natura: la riservatezza delle ville di Roma Imperiale abitate da nobiltà e borghesia, e le paparazzate dei locali à la page come la Capannina di Franceschi, la Bussola, e Oliviero ai vicini Ronchi da dove la sera arrivava Paola Ruffo di Calabria, oggi Regina madre del Belgio.

La riservatezza era un must: c’era il mito del giovane avvocato Agnelli che nuotava nudo, e quando usciva dal mare il bagnino del Bagno Piero correva trafelato ad avvolgerlo nell’asciugamano. Ben altre trasgressioni, rispetto a quelle che oggi si consumano sotto gli occhi di milioni di followers.

Però il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è arrivato all’aperitivo della Capannina senza il ballerino di «Amici» Tommaso Stanzani, che gli viene attribuito come fidanzato: cose ormai di tutti i giorni, altro che le notti brave di 50 anni fa.

Ormai i vip (e i personaggi che hanno raggiunto i 15 minuti di celebrità profetizzati da Andy Warhol) si auto-paparazzano. I Ferragnez, vip a tutto tondo, sono tornati per un weekend al Forte e hanno reso pubbliche le tenerissime foto scattate coi figli Leone e Vittoria «Baby V» al Bambaissa Augustus Beach.

Anche Veronica Ferraro, blogger amica della Ferragni, appena arrivata al Forte s’è «condivisa» su Instagram. Habituée del Twiga dell’ex marito Flavio Briatore è la stupenda Elisabetta Gregoraci, le cui foto in bikini sono la migliore promozione del resort.

Presenzialisti, blogger, influencer, shop-assistant, porn-cooker e tik-toker hanno folle di seguaci social e un loro post vale oro. Muovono migliaia o milioni di consumatori in negozi, alberghi, ristoranti. Averli ospiti per una vacanza o una cena o una festa è il non oscuro desiderio della nuova Versilia turistica.

Prima di Internet c’erano le «ospitate» di attori, cantanti, tronisti e star del GF che si trattenevano nei locali a cachet. Anche 5 milioni di lire a serata, mentre i nuovi influencer con le loro attività arrivano a fatturare milioni di euro all’anno. E senza bisogno di rotocalchi e televisioni.

Di Forte parlano anche le blogger moscovite, visti i tanti miliardari russi che hanno investito in zona. E pensare che Mina, vent’anni dopo il concerto d’addio a BussolaDomani, girava irriconoscibile per la cittadina, praticamente in incognito.

Da Viareggio a Vittoria Apuana la costa toscana ha capito come ricostruirsi dopo il Covid. E la miglior promozione non passa più dall’ex Apt o dalla Regione: tira di più un weekend di Barbara D’Urso o una festa col cantante Pago, ma conserva il suo fascino anche l’autoscatto – pardon, il selfie – dell’onorevole Daniela Santanchè sul lettino del Twiga. E quale miglior presentazione c’è, se non quella di Federica Panicucci che passeggia in riva al mare? Gli imprenditori l’hanno capito, e i clienti non vedono l’ora di fiondarsi nei luoghi «photoshoppati» dai loro beniamini.

I nuovi vip non si nascondono, anzi. La Versilia ha detto addio alla riservatezza degli albori e nel nuovo mondo iperconnesso il risultato è subito arrivato. Le case con giardino, nell’era Covid, sono tutte prenotate. Provate ad affittare una villa o un appartamento per queste vacanze estive, se vi riesce. Forse è ancora disponibile qualche camera d’albergo. Altrimenti, provate a vedere se è ancora libera la suite dei Ferragnez.