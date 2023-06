Versilia, servizio straordinario di controllo del territorio con 98 identificati

Oltre trenta carabinieri e una lunga sequenza di pattuglie sono state impegnate venerdì pomeriggio e sera in un servizio straordinario di controllo del territorio soprattutto nella zona di via Marco Polo e della pineta di ponente. Nel corso dell’attività i militari hanno identificato 98 persone, 24 delle quali con precedenti penali, controllato 53 veicoli ed effettuati numerosi posti di controllo. L’attività rientra nel piano sicurezza coordinato dalla Prefettura per la stagione estiva che, grazie ai rinforzi inviati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, consentirà un incremento dei controlli in Versilia fino al 3 settembre.

Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori attività straordinarie in tutta la Versilia con l’impiego di

unità specializzate.