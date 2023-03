Versilia È Jacopo Dazzi il coordinatore Lega

Jacopo Dazzi è il nuovo coordinatore della Lega Giovani Versilia Storica: ha ricevuto la nomina da Michele Brio, coordinatore provinciale della Lega Giovani Lucca. "Jacopo mi ha accompagnato in tutto il percorso che mi ha portato un anno fa ad essere il coordinatore provinciale – commenta Brio – è un ragazzo determinato e con molta passione. Insieme a lui abbiamo costruito il gruppo giovanile, e con tempo e dedizione abbiamo coinvolto ragazzi da tutta la Versilia. Convinto che porterà avanti i valori e le idee fondanti del nostro partito e che si occuperà al meglio delle problematiche giovanili ho deciso di affidargli questo onere". Jacopo Dazzi, ventiduenne di Pietrasanta, è uno studente di Infermeria all’Università di Pisa. "Sento su di me l’onere e l’onore di portare avanti un progetto che è ormai iniziato 4 anni fa – dice – e che ha raggiunto ottimi risultati, ci sono tante sfide che ci aspettano nel futuro, a partire da quella di Pietrasanta: come Lega Giovani Versilia Storica siamo e saremo accanto al sindaco Giovannetti che, in questi ultimi 5 anni, ha dimostrato grande considerazione verso i giovani cittadini".