Versilia, cinque ragazzi e un 60enne rischiano di affogare: salvati dai bagnini

Marina di Pietrasanta (Lucca), 14 luglio 2023 – Salvataggio multiplo in mare nel pomeriggio di venerdì a Marina di Pietrasanta ( Lucca), in Versilia. Cinque ragazzi tra i 15 e i 18 anni si sono tuffati dal pontile trovandosi subito in grossa difficoltà.

I bagnini degli stabilimenti Firenze e Sorriso sono intervenuti subito risolvendo la difficile situazione, seguiti dal collega del Biancamano. Il bagnino del Firenze si è tuffato per recuperare un ragazzo che stava per annegare e portarlo a nuoto in riva, mentre gli altri amici sono riusciti a cavarsela da soli e con gli altri bagnini. Nessuno è andato in ospedale. Salvato anche un 60enne a Lido di Camaiore che sempre nel pomeriggio è stato tratto in salvo dai bagnini del Nilo e Patrizia dopo che era finito in una 'bucà formata dalla corrente che lo spingeva al largo mentre era già a circa 60-100 metri dalla battigia. Anche questo bagnante non è dovuto andare in ospedale. Il mare era ondoso ma non particolarmente agitato. I salvataggi sono stati in punti dove l'acqua è profonda.