Metti in un calderone la voglia matta di vacanze dopo un anno e passa di pandemia, le restrizioni che a macchia di leopardo continuano a imperversare in mezzo mondo, e un pizzico di comprensibile paura a spostarsi in questa fase delicata. Il quadro che ne viene fuori racconta di un ‘revival’ della Versilia in termini di appeal estivo: non siamo agli anni ruggenti, ma di sicuro la domanda per un posto al sole è salita parecchio. E a trainare il settore sono le seconde case da affittare. Un fenomeno positivo, in termini turistici, ma con un grosso punto interrogativo: quando la vita tornerà normale, che ne sarà dei nuovi turisti?

"Ci sono parecchie richieste da tutta Italia - spiega lo staff di Punto Casa, agenzia immobiliare di Città Giardino - sia dall’entroterra toscano, con il bacino d’utenza ‘classico’ di Firenze, Pistoia e Prato, sia dalla Lombardia e dall’Emilia. Meno dal Veneto e dal Piemonte, ma lì hanno sbocchi differenti sull’Adriatico o in Liguria. Le richieste sono anche per periodi mediamente lunghi, anche un mese consecutivo. La domanda è talmente cresciuta che rischiamo di andare a tappo, anche perché molte persone che hanno la seconda casa a Viareggio, quest’anno hanno scelto di passare le vacanze qui e dunque non affitteranno. Sembra quasi che sia tornata in auge la vecchia vacanza di prossimità".

L’identikit del turista è piuttosto univoca. "Si tratta per lo più di famiglie che cercano case per non dover stare in albergo, visto il timore di stare vicino ad altre persone; altrimenti, c’è chi cerca una casa per i genitori. Le richieste non sono troppo esigenti: basta che sia una ‘casa al mare’, senza troppi fronzoli; al limite, qualcuno chiede aria condizionata e wi-fi, ma non tutti". Il ‘rilancio’ del settore degli affitti turistici si è tradotto anche in una ripresa dei prezzi. "In linea di massima siamo in linea con quelli dello scorso anno, quando la Versilia era comunque una meta ricercata, ma lentamente stiamo vedendo dei leggeri aumenti, che a braccio possiamo valutare nell’ordine di un 5 per cento di media".

Anche tra gli addetti del settore, tuttavia, resta vivo il dubbio relativo alla ‘tenuta’ del nuovo, ritrovato amore dei turisti per la Versilia. "Per il momento crediamo sia una soluzione di ripiego - spiegano da Punto Casa -; poi, appena ci saranno le riaperture, non si sa cosa succederà, ma la sensazione è che la gente tornerà a frequentare altri posti, a meno che la Versilia non riesca a mettere in campo una politica che riesca a fidelizzare i clienti: bisogna provare a trattenerli con iniziative concrete, con un’offerta più diversificata rispetto a quella attuale".

Daniele Mannocchi