Versilia ambasciatrice di eco-tour. Grazie al video di due travel blogger

La Versilia ’eco’ diventa bandiera per l’Italia. I travel blogger Debora Bianco e Roberto Tarabella, che nel 2021 hanno avviato l’esperienza social di "Storditi on the road", sono infatti semifinalisti del premio Italy Ambassador Awards grazie ad un video dedicato a tre realtà meritevoli di un tour ’sostenibile’ presenti in zona. Debora e Roberto hanno partecipato al concorso con un video che racconta tre attività versiliesi: l’azienda agricola Luciano e Marino di Federico Biagi ad Arni specializzata in prodotti – alimentari e non – a base di miele; la Fattoria Versilia in via della Sipe a Forte dei Marmi con allevamento e prodotti a chilometro zero; La Compagnia del Miccio di Querceta associazione che da anni promuove attività ludiche ed iniziative socio-culturali e del tempo libero legate al mondo degli asini. E quel video, che in pochissimo tempo ha registrato oltre 200mila visualizzazioni su Instagram, ha permesso ai due travel blogger di staccare il biglietto per la semifinale del Premio Italy Ambassador Awards che il 23 novembre sarà assegnato alla Stazione Leopolda. Un riconoscimento per i migliori influencer, content creator e blogger di tutto il mondo che promuovono l’Italia valorizzando l’eccellenza e la professionalità del lavoro. "Siamo stati contattati direttamente dagli organizzatori – racconta Debora Bianco – che ci hanno chiesto di partecipare con un prodotto dedicato all’eco sistenibilità. I viaggi sono la nostra specialità e così abbiamo proposto un tour tra realtà meno conosciute della Versilia. Le potenzialità della nostra terra ci hanno premiato e dato l’accesso a diventare ambasciatori in Italia". Debora, store manager e Roberto, barman, hanno fatto della passione dei viaggi un vero percorso da influencer: "Storditi on the road" conta infatti oltre 31mila follower.

Francesca Navari