Versi e prosa. Daniele Bertoni “trucca“ l’animo

Si definisce “il giocoliere della parola“: e lui Daniele Bertoni (foto ), nato a Pietrasanta dove vive, gioca con le parole da quando era bambino, compone poesie e ha scritto diversi romanzi. È uscita la sua ultima opera che si intitola “Desideroso della parola più alta flusso di poesia e prosa", YouCanPrint Edizioni, collana elementi letterari. Si racconta a La Nazione. "Questa opera è il frutto di due anni di lavoro. Celebra 40 anni di poesia e prosa", non svela altro. Poeta e scrittore per passione, e Daniele Bertoni è un profumiere e un truccatore in una profumeria di Forte dei Marmi. Ha truccato importanti attrici italiane e straniere. "Ero un bambino timido e introverso e fin da piccolo ho iniziato a scrivere poesie per raccontare. In terza media la mia poesia Tramonto Rosa è piaciuta alla supplente di lettere e così sono diventato “poeta“. Parola che non amo", dice sorridendo.

A chi è dedicato questo libro e cosa si aspetta ?

"È dedicato ai lettori. Mi aspetto che venga letto e compreso. Un pensiero speciale è per una mia amica Aska Mendys Gatti che ha fatto la copertina del mio primo romanzo “La Rosa Cumana“".

Se tornasse indietro...

"Farei lo stessopercorso, con gli stessi errori, ma troverei soluzioni diverse"

Il suo prossimo libro?

"È dedicato a mio figlio Samuele che a febbraio prossimo compirà 18 anno. È un libro per lui che è il mio capolavoro e il mio orgoglio", lo sguardo di Bertoni sorride, il cuore batte del resto accade ai poeti quando raccontano e emozioni e sentimenti.

Maria Nudi