Verona in Parlamento "Necessario attivarsi"

Vietare rigurgiti del fascismo attraverso la propaganda e la vendita di oggetti che rievocano il Ventennio. E’ il senso della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona, presentata già nel 2020 ma incagliata nell’iter parlamentare e tramontata definitivamente per la fine della scorsa legislatura. Verona ci riprova e ieri ha incontrato in Parlamento il presidente della Camera Lorenzo Fontana per aggiornare la richiesta di intervenire "su tutti quei fenomeni che cercando di propagandare, promuovere e rilanciare fascismo e nazismo". Furono 250mila le firme messe insieme nel 2020, un grande risultato considerando che si partì da un Comune di appena tremila persone. "Già il precedente presidente Fico aveva seguito l’iter nelle Commissioni – ricorda Verona – ora Fontana ha rinviato la proposta di legge ai capigruppo della Camera che dovranno calendarizzarla. Il Pd sarà attento a lavori in Commissione, scriverò anche agli altri capigruppo". Per Marco Furfaro, deputato e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria Pd, "S.Anna è un luogo simbolico e straziante della storia della nostra Resistenza. Ricordare l’antifascismo è importante, specialmente in un periodo in cui ci sono state uscite abbastanza sgraziate delle istituzioni sul tema". "Per i superstiti – ha ribadito il sindaco Verona – ogni anno, è una ferita che non si rimargina vedere nei tg le esaltazioni del Ventennio, la vendita di busti e calendari del Duce o le orrende processioni a Predappio".