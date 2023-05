"Verifiche antisismiche Non ci sono le risorse"

"Mancano i fondi per le verifiche di vulnerabilità sismica nelle scuole". L’allarme arriva dai consiglieri Nicola Morelli e Pietro Cima (Lega) e Marzia Lucchesi e Pietro Bertolaccini (Per Massarosa). "Il comune di Massarosa dispone di 21 scuole – scrivono –; al di là dei due nuovi poli scolastici, le altre sono molto datate e, nel corso degli ultimi anni, la situazione si è aggravata anche a causa della mancanza di fondi per l’edilizia scolastica. Inoltre, l’inasprirsi delle normative sulla sicurezza rende difficile l’adeguamento degli edifici senza comprometterne la piena funzionalità".

A destare maggiore preoccupazione tra i consiglieri di centrodestra è la vulnerabilità sismica. "Allo stato attuale a Massarosa sono solo due gli edifici scolastici rispondenti alla normativa antisismica: la scuola media di Massarosa e il polo scolastico di Piano di Conca. Per tutti gli altri, progettati e realizzati in assenza di criteri antisismici, la norma impone che entro il 31 dicembre siano effettuate verifiche di vulnerabilità sismica. I costi si aggirano intorno a 15mila euro per edificio, cifra che andrebbe moltiplicata per i 12 edifici da controllare. La valutazione è obbligatoria per opere rilevanti e strategiche. Non c’è obbligo immediato di intervento, ma c’è quello per la programmazione, e quindi per la spesa, degli interventi. Di questa spesa, nel bilancio previsionale 2023-2025 dell’attuale amministrazione, non se ne vede traccia. La cosa non ci meraviglia – concludono –; lo scorso giugno è stata bocciata una nostra mozione in cui chiedevamo di rendere le scuole più dignitose per i bambini, a partire dai bagni. Le scuole del nostro territorio sono sempre più affollate, sempre più fatiscenti e sempre meno sicure".

RedViar