Verdetto killer, chi rischia la retrocessione

Promozioni e retrocessioni, ecco la bussola per orientarsi. Si sommano i punteggi ottenuti nelle ultime tre edizioni (un punto per il primo classificato, due per il secondo e così via) e si stila la classifica dal punteggio minore al maggiore. In caso di parità, sarà posizionato più in alto in graduatoria il costruttore che avrà ottenuto un piazzamento migliore nell’ultima edizione.

Dalla Prima Categoria alla Seconda scendono due costruttori, e due salgono dalla Seconda; dalla Seconda alle Mascherate in gruppo scenderà un artista, mentre uno sarà promosso dalla mascherate; dalle Mascherate alle Isolate retrocedono due mascheratisti, e solo uno farà il percorso inverso. A partire dal 2024 cambierà la conformazione delle quattro categorie, con le mascherate in gruppo che passeranno da nove a otto. E in Fondazione si lavora per rimpinguare la pattuglia dei carri di Seconda Categoria, scesi da cinque a quattro dopo la dipartita del compianto Franco Malfatti.

In Prima Categoria, quattro carristi sono già salvi matematicamente, in testa a braccetto con 5 punti. Si tratta, nell’ordine, di Jacopo Allegrucci (4 nel 2021, 1 nel 2022); Umberto, Stefano, Michele Cinquini e Silvia Cirri (3+2), Lebrigre e Roger (2+3) e Luca Bertozzi (1+4). Anche arrivando ultimi, sarebbero al sicuro. Gli altri cinque, invece, rischiano, chi più chi meno: al quinto posto c’è Luigi Bonetti con 12 punti (6+6), al sesto Alessandro Avanzini con 13 (5+8), settimi a parimerito con 14 troviamo Luciano Tomei (9+5) e Roberto Vannucci (7+7) e ultimi Fabrizio e Valentina Galli con 17 punti (8+9). Retrocedesse Fabrizio, il prossimo anno sarebbe il primo Carnevale senza un Galli in Prima categoria da oltre 60 anni. Anche se c’è Gabriele nella squadra di Allegrucci.

In Seconda Categoria, può succedere ancora di tutto. Per la promozione, partono invantaggio con 4 punti i fratelli Breschi (3+1) e Carlo Lombardi (1+3). Ma con 6 punti potrebbero dire la loro anche Marzia Etna (4+2) e Priscilla Borri (2+4). Tra Le Mascherate in Gruppo, è bagarre. I favoriti al momento sono Edoardo Ceragioli con 4 punti (1+3) e Matteo Raciti con 5 (3+2). Seguono Silvano Bianchi a quota 8 (7+1), Giacomo Marsili a 9 (4+5), Stefano Di Giusto a 11 (2+9), Roberto De Leo e Vania Fornaciari (8+4) a braccetto con Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini (5+7) a 12, Libero Maggini a 13 (5+8) e Michele Canova a 15 (9+6). Niente di certo dunque né per la promozione, né per le due retrocessioni.

Daniele Mannocchi