Verde senza speranza. L’appello al sindaco: "Trasformi in parco questa discarica"

Il foglio passa di mano in mano. Dalle famiglie dei bambini che frequentano le scuole alla Migliarina fino ai residenti dal quartiere. E giorno dopo giorno si riempie di firme, che si accodano alla petizione promossa per chiedere al Comune il recupero dell’area verde che fa da sponda ai palazzoni di via Monsignor Bartoletti, proprio di fianco a piazza Don Carlo Gnocchi. Alle spalle dall’asilo “Florinda“ e alla primaria “Don Sirio Polito“. Area su cui, a metà luglio, si è abbattuto un albero secolare. Sollevando, insieme alle immense radici e ad una zolla di terra, anche l’attenzione su una zona dimenticata dalle istituzioni. "Ma che per il quartiere – spiega Laura, promotrice della raccolta firme –, se attrezzata di giochi e curata potrebbe rappresentare una bella opportunità".

Dopo il crollo dell’albero fu necessario rimuovere il tronco e l’immensa chioma, e nell’occasione il terreno venne anche ripulito dal groviglio di erbacce e canne. L’intervento ha riportato alla luce il rudere che, per anni, protetto proprio da quella vegetazione in perenne espansione, è stato una base per lo spaccio e i traffici illeciti. Sembrava l’inizio di una nuova storia per quell’area verde senza un nome né un’identità, ma la speranza si è infranta ancora prima di germogliare. Come quella pianta secolare.

Oggi quel rudere è transennato da reti rosse, ma tutt’intorno restano cumuli di rifiuti che fanno dell’area verde un’area discarica. Fra carte, bottiglie, pezzi di vetro, sbucano anche scarti dell’edilizia, resti di tettoie in Eternit. "Chiediamo al sindaco – è a Giorgio Del Ghingaro che è indirizzata la petizione – il completamento dell’opera di bonifica e la riqualificazione dell’area. Da adibire – conclude l’appello dei cittadini – a parco giochi, al fine di promuovere la socializzazione dei bambini in spazi verdi idonei e sicuri".