Verde pubblico a Vado: "L’erba è troppo alta"

Una situazone di degrado e incuranza, quella di un parco e giardino pubblico nella zona di via di Pozzo e Corte Giannoni a Vado, denunciata dagli stessi residenti. L’erba, alta oltre un metro, non lascia infatti visibilità per chi arriva in senso opposto da via di Pozzo, con il rischio di incidenti. "Da mesi il Comune non manda nessun operaio a tagliare e pulire il verde di questo territorio: un’indecenza incommentabile - racconta un abitante, a nome di tutte le famiglie di Corte Giannoni e via di Pozzo - Oltre il danno la beffa, perché prima delle elezioni un gruppo di personaggi, con a capo l’attuale sindaco, proposero una rimessa a punto del parco e conla costante pulizia della zona. Nessuno pretende il parco delle meraviglie, ma almeno il decoro, per i bambini e gli anziani che non possono nemmeno fare il giro dell’isolato".