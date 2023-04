Ventitre video Trodotti in inglese

Il documentario sugli artigiani della Piccola Atene è un lavoro realizzato da Giovata Paolicchi. Un lavoro complesso composto da 23 video dedicati agli artigiani oltre altri video commissionati sempre allo stesso Paolicchi, un professionista del settore, per altri eventi. Un lavoro da complessivi 8500 euro più iva (al 22%) che porta l’importo complessivo, appunto a 10.370 euro. Non solo. Il documentario ha anche una traduzione in inglese che consentirà di presentarlo sui mercati esteri. Per questo, forse, una maggiore cautela evitando una presentazione in piena campagna elettorale avrebbe sicuramente raggiunto l’obiettivo prefisso.