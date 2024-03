Venerdì lo sciopero dei sindacati. In tilt il servizio idrico e dei rifiuti

Quella di venerdì potrebbe essere una giornata campale nel servizio idrico e in quello dei rifiuti a causa dello sciopero generale indetto dai sindacati. Partendo dal gestore dei rifiuti, a causa della mobilitazione di tutte le categorie pubbliche e private promossa dall’Unità sindacale di base (Usb lavoro privato), Ersu potrà garantire soltanto lo svolgimento dei servizi minimi essenziali sia per le famiglie che per le attività commerciali. In caso di massiccia adesione da parte dei lavoratori impiegati nel servizio, una parte dei rifiuti esposti potrebbe non essere raccolta: in tal caso il gestore chiede ai cittadini di ritirare i rifiuti dalla strada e di esporli nei successivi giorni in cui è prevista la raccolta di tali tipologie, come da calendario.

Passando a Gaia, lo sciopero proclamato da Usb lavoro privato e Flaica Uniti Cub potrebbe causare disagi nel servizio idrico. I disservizi, in particolare, potrebero sfociare nella sospensione sia dell’assistenza agli sportelli aperti al pubblico sia di quella telefonica al numero verde 800-223377. Sarà garantito invece il servizio emergenze e guasti al numero verde 800-234567, gratuito e attivo 24 ore su 24.