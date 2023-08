Venduto il museo IlGilardi "Sarà battaglia legale"

Venduto il Museo IlGilardi. E così la Versilia perde definitivamente un polo culturale, salottiero ed elegante, allestito nella villa di via Cugnia. Giuseppino Pagliero e famiglia, eredi dell’artista Rosalda Gilardi Bernocco, hanno infatti alienato quello che è stato per più di 20 anni il Museo Il Gilardi, nato nel 1969 come lo studio dell’artista Rosalda Gilardi Bernocco, esposta al Gugghenaime di Venezia dal 1972. Ma la vendita promette – come sottolineato dall’ex direttore del Museo, Cristiano Merra – strascichi giudiziari visto che gli artisti che avevano loro opere all’interno reclamerebbero il fatto che non sono state loro restituite. "Per 20 anni – tuona Merra – il Museo, gestito da una associazione privata che nel 1998 la stessa Gilardi ha voluto e costituito, è stato in piena attività, presentando attraverso mostre e collettive molti artisti internazionali e costituendo anche un premio internazionale riconosciuto dalla Presidenza della Repubblica denominato Premio Internazionale Gilardi, e aprendo anche una stretta collaborazione con la scuola d’arte più prestigiosa al mondo come appunto è L’Ecole du Louvre. Gli eredi, dopo aver tenuto nel totale degrado dal 2019 il così detto Museo Gilardi, hanno venduto la casa ad un privato e donato tutte le sculture al comune di Cherasco, annullando così l’esistenza dell’ultima artista degli anni 60, che in Versilia insieme a Herry Moore ha fatto storia. Ancora più grave il disinteresse totale dell’amministrazione comunale, che forse non sa che il patrimonio artistico è partito per altri lidi. All’interno della casastudio, ad atti amministrativi destinata a Museo – prosegue – oltre alle sculture della Gilardi erano esposte, poiché il Museo faceva mecenatismo per artisti emergenti, opere di giovani artisti, che, oggi dopo vari tentativi di contatto con i Pagliero, non sono state restituite loro. All’interno della casastudio c’erano anche i miei effetti personali, della segretaria e della signora che oltre 20 anni si è occupata della cura del Museo. Una nota positiva di questa triste storia – chiude Merra – è che sono venuto a conoscenza che tutti gli artisti appoggiati da un team di avvocati internazionali, stanno depositando denunce per appropriazione indebita di opere d’arte nei confronti degli eredi".

Francesca Navari