Vendute tre cabine: ecco chi sono gli acquirenti

Il Comune ha venduto – tramite avviso pubblico per la

manifestazione d’interesse – le 3 cabine dello stabilimento balneare Il Bagno dei Bambini “G. Salvatori”, attualmente dismesse e trasferite al magazzino e altri spazi comunali. Si tratta di tre

cabine tipiche fortemarmine con struttura in legno e

dimensioni approssimative di 5

x 2,50 metri, con una porta d’accesso. Attualmente si trovano in uno stato di degrado generalizzato, sia di tipo strutturale che impiantistico, "pertanto dovranno essere oggetto di interventi manutentivi da intraprendersi a

proprie cura e spese del soggetto compratore". Le persone fisiche o giuridiche interessate all’acquisto di una o più cabine, potevano presentare una

domanda preliminare entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando, proponendo un’offerta

minima a partire da 100 euro.

Le richieste di partecipazione pervenute sono di: Italo Bibolotti (offerta per 1 cabina: 102 euro); Giuseppe De Ranieri (offerta per 1 cabina: 120 euro);

Giuseppe Verriotto (offerta per 1 cabina: 110 euro e Dorina Salvatori (offerta per 1 cabina: 102). Pertanto, dato che le offerte maggiori sono risultate quelle essere di Giuseppe De Ranieri e Giuseppe Verriotto, è stato formalizzato di cedere a loro le cabine depositate al magazzino comunale.

La restante cabina (situata in via del Lago) sarà ceduta a Italo Bibolotti, la cui offerta, a parità di prezzo, è pervenuta per prima.