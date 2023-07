Venduta l’ex sede dei vigili Comune incassa 3 milioni Potrà diventare una villa

Poco più di 3 milioni di euro per dare all’ex sede della polizia municipale – chiusa dal 2018 – una seconda vita. Dopo una serie di bandi andati deserti, la palazzina all’angolo tra via Mazzini e via Marco Polo ha trovato finalmente un acquirente, con l’amministrazione comunale che ha già deciso di destinare i proventi alla realizzazione della casa per anziani, con i lavori in partenza l’anno prossimo. La vendita dell’ex sede della polizia municipale è stato il momento clou dell’asta pubblica culminata lunedì con l’apertura delle buste in sala giunta, per un totale di cinque lotti. La vendita della palazzina, di 340 metri quadri, partiva da una base d’asta di 5.956,50 euro per metro quadro, pari a un valore totale di 2 milioni di euro. Delle quattro offerte pervenute, a spuntarla – al momento in via provvisoria – è stata quella pari a 3 milioni e 60mila euro, con l’immobile che potrà tornare all’originaria destinazione d’uso residenziale, ossia a villa bifamiliare.

"Dopo anni di bandi andati deserti – esulta l’amministrazione comunale – siamo molto soddisfatti per la vendita, anche in virtù della cifra ottenuta essendo superiore di un milione di euro rispetto alla base d’asta. Un enorme risultato che ci permetterà di fare importanti investimenti. Destineremo infatti queste somme al progetto della casa per anziani, su cui stiamo andando avanti: contiamo di arrivare al progetto esecutivo entro fine anno, in modo da poter partire nel 2024". Per quanto riguarda infine il terreno pianeggiante di 125 metri quadri in via Veneto, è arrivata una sola offerta pari a 175.500 euro, 500 euro in più rispetto alla base d’asta, per un valore di 1.390 euro per metro quadro.