Viareggio, 23 maggio 2020 - È stato sorpreso all'atto di vendere diverse confezioni di anime di arselle, cotte e congelate a casa senza rispettare le norme Haccp ad una cliente cui aveva dato appuntamento in strada. Per questo un 38enne viareggino è stato sanzionato dalla capitaneria di porto per 2mila euro Nel corso delle indagini, fanno sapere gli investigatori, è stato appurato che l'uomo pubblicizzava da settimane la propria attività irregolare su varie pagine social potendo contare su clienti nelle province di Lucca, Pisa, Massa Carrara e Livorno. Nel momento del controllo sono state sequestrate svariate confezioni di anime di arselle di incerta provenienza e l'uomo è stato sanzionato

