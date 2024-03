Vendita di alcolici ai minorenni. Il gestore dell’attività si difende

Nega con forza di aver venduto alcolici ai minori il gestore dell’attività commerciale sottoposta a controlli del Commissariato nell’ultimo corso di Carnevale, e denunciato – insieme ad un dipendente – dagli agenti di polizia. E lo fa attraverso il suo legale Enrico Carboni, che ne ha assunto la difesa.

"Il giorno dell’accertamento – spiega l’avvocato Carboni – sono stati individuati dei ragazzi con degli alcolici nelle vicinanze del negozio, ma è da dimostrare che abbiano acquistato quelle bevande proprio all’interno dell’attività in questione". Durante i corsi mascherati sono svariate le attività commerciali, i banchi ambulanti, i chioschi... aperti. "Non è da escludere quindi che l’acquisto di queste bevande si sia consumato altrove". In ogni caso, il gestore "nega assolutamente di aver venduto o somministrato alcolici a minori – ribadisce l’avvocato Carboni – e per questo ci difenderemo"

C’è un altro punto su cui il legale incaricato dal gestore dell’attività intende fare chiarezza, "Il negozio – aggiunge – non è chiuso. E il procedimento amministrativo avviato dal Comune di Viareggio non ha niente a che vedere con l’attività del Commissariato. Gli accertamenti – prosegue l’avvocato Carboni – si concentrano infatti sulla documentazione della licenza dell’attività, che richiede nello specifico un’integrazione". Si tratterebbe in sostanza di un procedimento del tutto slegato dalla dall’indagine per vendita di alcolici a minori.

Red.Viar.