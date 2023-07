Vendita Casa dei Giovani "C’è un vincolo morale"

"Il Comune vuole vendere la Casa dei Giovani? Si ricordi dell’impegno morale con la famiglia Meccheri-Tognetti che finanziò l’opera". Il segretario Pd Ettore Neri era sindaco quando l’edificio fu realizzato: oggi quella realtà è nel piano di alienzioni dell’amministrazione. "La Casa dei Giovani – ricorda – rappresentò la permuta in valore immobliare del terreno che il Comune cedette alla Croce Bianca per fare la Casa della Salute. Negli anni veniva assegnata con bando alle associazioni che avessero programmi rivolti alle attività dei giovani e in particolare sulla disabilità. Probabilmente l’amministrazione ha valutato di non riuscire a sostenerne i costi di gestione ma la funzione socio sanitaria va mantenuta: quella Casa fu realizzata dalla Croce Bianca in grandissima parte con la donazione della famiglia Tognetti-Meccheri in ricordo dei tre fratelli Meccheri. C’è un vincolo morale che la lega la territoio e al tema dei giovani e dei servizi rivolti a loro. Cambiarne la funzione per attività privata lo troverei irrispettoso"