Vende la barca a vari compratori e poi la brucia

Ha venduto la barchetta più volte, e alla fine l’ha incendiata. Ora è accusato di truffa aggravata e danneggiamento.

I marinai della Capitaneria di Porto sono intervenuti sul Canale Burlamacca per coadiuvare i Vigili del Fuoco nelle operazioni di spegnimento di un incendio divampato a bordo di un natante ormeggiato nei pressi della passerella Pedonale “Pacicifi”. Dopo aver spostato le barche adiacenti a quella avvolta dalle fiamme, evitando ulteriori danni a beni e strutture portuali, i militari hanno immediatamente avviato indagini avendo rilevato indizi che potevano condurre alla dolosità del fatto. Sono stati ascoltati numerosi utenti portuali, acquisite immagini ed informazioni dal web, da cui è emerso che il natante, negli ultimi sei mesi, era stato venduto più volte dalla medesima persona ad acquirenti differenti; questi ultimi ingannati da annunci che assicuravano la fornitura di un pacchetto completo “barca con posto di ormeggio” a prezzo molto vantaggioso nel canale Burlamacca.

L’uomo, dopo aver venduto a più persone il natante, per non essere scoperto ha deciso di disfarsi del bene commettendo più reati, quali il tentativo di truffa ed il danneggiamento da incendio. Nel corso delle verifiche è emerso inoltre che sempre lo stesso venditore aveva posizionato cartelli su altri natanti, non di sua proprietà, riportanti la scritta vendesi ed il suo numero di telefono all’insaputa dei legittimi proprietari.

Dopo alcuni giorni, l’autore dei reati è stato identificato anche grazie alle immagini delle telecamere portuali. È stato identificato ed ascoltato dai militari della Polizia giudiziaria della Capitaneria di Porto e deferito all’autorità giudiziaria per la commissione dei reati di truffa aggravata e danneggiamento.