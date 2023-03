Vegetazione del Serra "Non va toccata il sindaco ci ripensi"

Le associazioni ambientaliste (Amici della Terra, Legambiente, Lipu, Wwf) chiedono al sindaco di rivedere l’ordinanza in cui impone al Consorzio di Bonifica di ripulire il torrente Serra dalla vegerazione sulle sponde. "La vegetazione riparia – sostengono – identificabile nella varietà di piante arbustive e arboree che crescono lungo gli argini dei torrenti e dei fiumi, rappresenta un elemento fondamentale per la funzionalità ecologica dell’ambiente fluviale, esercitando raffrescamento del clima e delle acque di falda, costituendo elemento essenziale per la formazione del corridoio ecologico, ospitando una moltitudine di specie animali, ed essendo di per sé un importante patrimonio vegetazionale. Specie nei tratti montani dove non c’è rischio idraulico, costituisce un deterrente per mitigare gli effetti delle piene sui tratti a valle, avendo la spiccata capacità di trattenere le acque. La sua azione di filtro meccanico ostacola inoltre il trasporto di detriti a valle, limitando così il rischio di ostruzione delle luci di ponti".