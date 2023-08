’Vecche glorie’ resistono Mezzo secolo al pubblico "Il segreto? La fiducia"

Qualche tempo fa, abbiamo contato le saracinesche abbassate nel quadrilatero del commercio viareggino. Erano decine, e senza considerare i fondi del Piazzone. In una situazione che nel complesso appare difficile, però, ci sono anche le note positive. Vecchie glorie che resistono al tempo e al mondo che cambia inesorabilmente.

In via Regia, da ormai 57 anni l’alimentari Garzella è una realtà. "Il fondo una volta era del famoso Taccola – racconta il titolare Alessandro Garzella – poi sono subentrato io. Sono qui dal 26 settembre 1958. Negli anni questo mondo è cambiato tantissimo. Quando ho iniziato c’erano i ’tiretti’: era tutto sfuso. I clienti venivano a prendere la pasta, l’olio, persino la conserva di pomodoro a etti e mezz’etti". Poi è arrivata la grande distribuzione: non si va più a fare la spesa con la sporta, ma con il carello. "Bisogna adeguarsi – continua Garzella – e soprattutto aggiornarsi. Una volta tenevamo i prosciutti appesi al soffitto, con l’osso e l’alloro per le mosche. Oggi arriva tutto già disossato. Ma quel che non cambia è la qualità: da me il prosciutto cotto non lo trovi a un euro, ma almeno sai quello che mangi. E vale per tutti i nostri prodotti. Anche se è sempre più dura, soprattutto con quel che arriva di elettricità".

Qualità del prodotto e fiducia dei clienti sono le ’armi’ con cui si destreggia pure Giuliano Paterni, dell’omonimo negozio di calzature al Piazzone. "Sono 54 anni che sono qui – spiega –, grazie a pazienza, passione e ai miei clienti storici, che vengono qui perché sanno che non verranno mai presi in giro. Con i clienti si diventa una famiglia e questo permette di lavorare anche in una zona come questa: io la tengo come un oracolo, pulisco tutti i giorni al Mercato ci tengo, ci son nato. Quando ho iniziato, entrando in società con mio suocero, avevo quattro banchi di legno. La notte mi venivano a rubare: alla fine sono dovuto andare a prendere a casa l’assessore. Poi si fecero i banchi in ferro, belli, e nel tempo abbiamo sempre cercato di mantenere una nostra tipicità".

DanMan