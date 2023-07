Vbv, sport e mondanità Lo skipper Benussi di Arca riceve il premio da Moratti

Si è conclusa nel migliore dei modi la seconda edizione della regata velica Viareggio Bastia Viareggio con la cena di gala, le premiazioni degli equipaggi e di quanti hanno contribuito alla piena riuscita dell’importante appuntamento, organizzato dal Club Nautico Versilia. La banchina di fronte al Club ha ospitato decine di invitati, allietati da un set musicale. Sport e glamour in un mix accattivante per una serata che Viareggio ha ospitato nel luogo più bello che possa offrire: da un lato la vista della spiaggia e della costa, anticipata dalla grande ruota panoramica illuminata, dall’altro la darsena piena di barche da diporto, a testimonianza del favorevole momento dell’industria nautica. Un appuntamento che ha riportato per qualche ora ai ricordi della Viareggio di decenni fa, quando si svolgevano le serate riservate ai Vip: uno su tutti, Gianni Agnelli. Lo sport velico ha trionfato, con l’assegnazione del trofeo Angelo Moratti al vincitore (bis sull’anno scorso) Furio Benussi skipper di “Arca”, grande professionista dei Maxi yacht che ha battuto di 4 ore il suo già eccellente risultato del 2022, sulle 150 miglia del percorso. Benussi ha ricevuto l’ambìto trofeo dalle mani di Massimo e Angelomario Moratti, figlio e nipote di Angelo, che aveva scelto Viareggio per le vacanze nella villa a Città Giardino. Nel ricordare il padre, capostipite della dinastia dei petrolieri milanesi, Moratti ha detto di sentirsi emozionato quando ha l’occasione di ritornare nella città dove ha trascorso per tanti anni le vacanze. Il successo della VBV è stato ribadito con forza dall’assessore al turismo Alessandro Meciani, che ha detto di "sentirsi orgoglioso della città e delle potenzialità ancora inespresse per un grande rilancio turistico, al quale devono concorrere insieme l’ente comunale e i privati, per ottenere sempre più importanti risultati". Meciani ha poi ricordato lo scomparso Giovanni Musetti, notissimo imprenditore della nautica.

Walter Strata